Боксёра взяли в московском спа с подозрительным белым порошком

Боксёр из Дагестана задержан по подозрению в хранении и употреблении наркотиков в Москве. Как пишет Mash, с подозрительным белым порошком спортсмена заметили в спа-салоне на Пресненской набережной.

Сотрудники увидели у бойца пакетик с порошком и вызвали полицию. Вещество отправили на экспертизу, мужчина же сейчас на допросе.