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Регион
6 марта, 08:33

Боксёра взяли в московском спа с подозрительным белым порошком

Боксёр задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков

Боксёр из Дагестана задержан по подозрению в хранении и употреблении наркотиков в Москве. Как пишет Mash, с подозрительным белым порошком спортсмена заметили в спа-салоне на Пресненской набережной.

Сотрудники увидели у бойца пакетик с порошком и вызвали полицию. Вещество отправили на экспертизу, мужчина же сейчас на допросе.

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А ранее в Сахалинской области мужчину задержали с неизвестным ранее видом наркотических средств. Экспертиза не смогла установить вид вещества. Пока не решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обложка ©

freepik.com/master1305

Александра Вишнякова
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