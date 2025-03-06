Боксёра взяли в московском спа с подозрительным белым порошком
Боксёр задержан в Москве по подозрению в хранении наркотиков
Боксёр из Дагестана задержан по подозрению в хранении и употреблении наркотиков в Москве. Как пишет Mash, с подозрительным белым порошком спортсмена заметили в спа-салоне на Пресненской набережной.
Сотрудники увидели у бойца пакетик с порошком и вызвали полицию. Вещество отправили на экспертизу, мужчина же сейчас на допросе.
А ранее в Сахалинской области мужчину задержали с неизвестным ранее видом наркотических средств. Экспертиза не смогла установить вид вещества. Пока не решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
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