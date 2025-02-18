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18 февраля, 15:48

На Сахалине задержали сибиряка с новым видом наркотика

«Рен-ТВ»: На Сахалине задержали мужчину с неизвестным ранее видом наркотика

В Сахалинской области задержали мужчину с неизвестным ранее видом наркотических средств. Экспертиза не смогла установить вид вещества, сообщает «Рен-ТВ».

Криминалисты не смогли классифицировать вещество с неопределённой структурой ММВА(N)-073-Indz-OH и не обнаружили его в списке запрещённых в РФ препаратов. Однако находка может являться новым наркотиком, психотропным веществом или его аналогом.

Обнаруженный пакет с неизвестным веществом будет исследован дополнительно. Пока не решён вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного жителя Томска.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Алена Пенчугина
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