На Сахалине задержали сибиряка с новым видом наркотика

В Сахалинской области задержали мужчину с неизвестным ранее видом наркотических средств. Экспертиза не смогла установить вид вещества, сообщает «Рен-ТВ».

Криминалисты не смогли классифицировать вещество с неопределённой структурой ММВА(N)-073-Indz-OH и не обнаружили его в списке запрещённых в РФ препаратов. Однако находка может являться новым наркотиком, психотропным веществом или его аналогом.

Обнаруженный пакет с неизвестным веществом будет исследован дополнительно. Пока не решён вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного жителя Томска.