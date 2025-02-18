На Сахалине задержали сибиряка с новым видом наркотика
«Рен-ТВ»: На Сахалине задержали мужчину с неизвестным ранее видом наркотика
В Сахалинской области задержали мужчину с неизвестным ранее видом наркотических средств. Экспертиза не смогла установить вид вещества, сообщает «Рен-ТВ».
Криминалисты не смогли классифицировать вещество с неопределённой структурой ММВА(N)-073-Indz-OH и не обнаружили его в списке запрещённых в РФ препаратов. Однако находка может являться новым наркотиком, психотропным веществом или его аналогом.
Обнаруженный пакет с неизвестным веществом будет исследован дополнительно. Пока не решён вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного жителя Томска.
Ранее в Красноярском крае женщина умерла в ванне с кипятком после приёма наркотиков. Её тело с ожогами обнаружил сожитель. Пара вместе употребляла запрещённые вещества.
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