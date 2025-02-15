Перуанская капибара в погонах скрутила наркоторговца прямо у него дома

В Перу крупная капибара смогла задержать торговца наркотиками. Мужчину накрыли прямо у него дома. Правда, арестовать обвиняемого получилось не у самого животного, а у полицейского, которому пришлось надеть на себя огромный костюм. Об этом сообщают правоохранители страны.