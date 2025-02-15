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15 февраля, 13:08

Перуанская капибара в погонах скрутила наркоторговца прямо у него дома

В Перу полицейский переоделся в костюм капибары и задержал торговца наркотиками

В Перу крупная капибара смогла задержать торговца наркотиками. Мужчину накрыли прямо у него дома. Правда, арестовать обвиняемого получилось не у самого животного, а у полицейского, которому пришлось надеть на себя огромный костюм. Об этом сообщают правоохранители страны.

Полицейский в костюме капибары арестовал наркоторговца в Перу. Видео © Х / PoliciaPeru

«В Лурине (город неподалеку от столицы Перу Лимы, — Прим. Life.ru) группа «Терна» (правоохранителей, — Прим. Life.ru), используя тактику маскировки, задержала с поличным наркоторговца», — говорится в сообщении.

Капибара смогла проникнуть в дом к подозреваемому. Торговец сам открыл дверь и пустил внутрь переодетого полицейского. В итоге правоохранители взяли преступника. У мужчины дома обнаружили 1700 упаковок с запрещёнными веществами.

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Ранее Life.ru рассказал, что весной 2024 года полиция Астрахани изъяла свыше тысячи разовых доз метадона и мефедрона. В результате употребления синтетического наркотика погибли 10 человек в возрасте от 18 до 40 лет, а ещё 26 человек пострадали. 10 мая был задержан закладчик этого опасного вещества. Он признался, что оставлял закладки с наркотиками в различных районах города. В итоге мужчина получил тюремный срок и сел за решётку на 20 лет.

Обложка ©

Х / PoliciaPeru

Наталья Афонина
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