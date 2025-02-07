Иностранца приговорили к 20 годам по делу о смертельном отравлении наркотиками в Астрахани

В Астрахани районный суд признал виновным иностранца, из-за действий которого насмерть отравились наркотиками 10 человек. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Астрахани.