Иностранца приговорили к 20 годам по делу о смертельном отравлении наркотиками в Астрахани
В Астрахани мужчина получил 20 лет по делу о смерти и отравлении наркотиками
В Астрахани районный суд признал виновным иностранца, из-за действий которого насмерть отравились наркотиками 10 человек. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Астрахани.
Иностранец получил 20 лет колонии строгого режима. Видео © VK / Советский районный суд г. Астрахани
«Советским районным судом постановлен приговор в отношении уроженца и гражданина Кыргызской Республики совершившего тридцать незаконных сбытов наркотических средств. <...> По совокупности преступлений М. назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Напомним, что весной 2024 года астраханские полицейские изъяли более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном. Из-за синтетического наркотика погибли 10 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Пострадали 26. 10 мая был задержан закладчик смертельного запрещённого вещества. Задержанный признался, что делал закладки с наркотиками в нескольких районах Астрахани, а задания якобы получал из телеграм-канала.