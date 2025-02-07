Школьник из Арзамаса напичкал конфеты наркотиками и попытался передать их другу в тюрьму
SHOT: Школьник из Арзамаса попытался передать другу в СИЗО конфеты с наркотиками
В Нижегородской области девятиклассник попытался передать напичканные наркотиками конфеты другу, отбывающему наказание в тюрьме. Его задержали.
По данным телеграм-канала SHOT, житель Арзамаса в возрасте 17 лет по просьбе своего друга Дато, отбывающего наказание в СИЗО-3 в Вадском районе, решил пронести ему запрещённые вещества. Родители арестанта перевели мальчику деньги на покупку конфет, в которые вместо начинки были помещены мефедрон и метадон. С таким набором он отправился на встречу, однако был задержан.
В ходе экспертизы выяснилось, что подросток пытался пронести восемь пакетиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Якутии задержали 28-летнего москвича, который планировал сбыть наркотики. При обысках у него обнаружили четыре килограмма синтетических запрещённых веществ, спрятанные в подгузниках и банках из-под детского питания.
Life.ru / Шедеврум