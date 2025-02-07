Школьник из Арзамаса напичкал конфеты наркотиками и попытался передать их другу в тюрьму

По данным телеграм-канала SHOT, житель Арзамаса в возрасте 17 лет по просьбе своего друга Дато, отбывающего наказание в СИЗО-3 в Вадском районе, решил пронести ему запрещённые вещества. Родители арестанта перевели мальчику деньги на покупку конфет, в которые вместо начинки были помещены мефедрон и метадон. С таким набором он отправился на встречу, однако был задержан.