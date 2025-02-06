Таинственный «лучник» попытался передать наркотики зэкам, пустив стрелу по колонии

В Ивановской области мужчина пустил стрелу из арбалета, напичканную наркотиками, на территорию ИК-4. Так он хотел доставить запрещённые вещества. Сейчас нарушителя ищут, в колонии никто не сознался, кому предназначалась «передачка». Об этом пишет SHOT.

31 января неизвестный пробрался поближе к стенам колонии в селе Октябрьский, подвязал три свёртка с порошком к наконечнику стрелы, натянул тетиву и пустил стрелу через забор в колонию. Однако «лучника» заметили сотрудники ФСИН. Отправили свёртки на экспертизу, которая показала почти 5,5 грамма марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Преступника ищут.