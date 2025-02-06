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Регион
6 февраля, 08:42

Таинственный «лучник» попытался передать наркотики зэкам, пустив стрелу по колонии

Мужчина пустил стрелу с 5,5 г наркотиков за забор ИК-4 под Ивановом, его ищут

В Ивановской области мужчина пустил стрелу из арбалета, напичканную наркотиками, на территорию ИК-4. Так он хотел доставить запрещённые вещества. Сейчас нарушителя ищут, в колонии никто не сознался, кому предназначалась «передачка». Об этом пишет SHOT.

31 января неизвестный пробрался поближе к стенам колонии в селе Октябрьский, подвязал три свёртка с порошком к наконечнику стрелы, натянул тетиву и пустил стрелу через забор в колонию. Однако «лучника» заметили сотрудники ФСИН. Отправили свёртки на экспертизу, которая показала почти 5,5 грамма марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Преступника ищут.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Татьяна Миссуми
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