Россиянка заживо сварилась в ванне с кипятком
В Красноярском крае женщина умерла в ванне с кипятком после приёма наркотиков
Жительница Красноярского края заживо сварилась в ванне с кипятком. Её тело с ожогами обнаружил сожитель. Пара вместе употребляла наркотики. Организована проверка, чтобы точно установить причины смерти, передаёт пресс-служба управления СК РФ по региону.
«В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено», — указали в пресс-службе.
Ранее девятиклассник из Нижегородской области попытался передать свое другу в СИЗО конфеты, которые были забиты наркотиками. В сладостях вместо начинки были мефедрон и метадон. Правоохранители задержали школьника.
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