Россиянка заживо сварилась в ванне с кипятком

Жительница Красноярского края заживо сварилась в ванне с кипятком. Её тело с ожогами обнаружил сожитель. Пара вместе употребляла наркотики. Организована проверка, чтобы точно установить причины смерти, передаёт пресс-служба управления СК РФ по региону.

«В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено», — указали в пресс-службе.