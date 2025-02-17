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Регион
17 февраля, 09:33

Россиянка заживо сварилась в ванне с кипятком

В Красноярском крае женщина умерла в ванне с кипятком после приёма наркотиков

Жительница Красноярского края заживо сварилась в ванне с кипятком. Её тело с ожогами обнаружил сожитель. Пара вместе употребляла наркотики. Организована проверка, чтобы точно установить причины смерти, передаёт пресс-служба управления СК РФ по региону.

«В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено», — указали в пресс-службе.

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Shutterstock / FOTODOM / Pickless

Полина Никифорова
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