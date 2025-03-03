Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 08:35

Нулевая толерантность: Милонов потребовал, чтобы вся Россия сдавала тест на наркотики

Милонов призвал проверять на наркотики всех россиян, включая депутатов

Всех граждан России, включая чиновников и парламентариев, необходимо обязать к сдаче тестов наркотические вещества. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Людям с наркозависимостью вообще нет места в органах власти. Хочешь баллотироваться — значит иди бери справку, что ты не наркозависимый, сдавай все тесты. И вообще всю страну надо на наркотики проверить. Наркозависимым не давать кредитов и возможности принимать какие-то решения», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».

Милонов считает, что России необходима нулевая толерантность к людям с наркотической зависимостью. И если, по его словам, от алкоголизма ещё можно избавиться, то увлечение наркотиками почти всегда заканчивается смертью.

Система распознавания лиц отыскала 70-летнюю цыганку, объявленную в розыск 21 год назад за наркотики
Система распознавания лиц отыскала 70-летнюю цыганку, объявленную в розыск 21 год назад за наркотики

Ранее Виталий Милонов выразил мнение, что для современных российских семей автомобиль служит не предметом роскоши, а бытовой необходимостью. Он также призвал автопроизводителей РФ разработать отечественный минивэн для многодетных семей.

На Сахалине задержали сибиряка с новым видом наркотика
На Сахалине задержали сибиряка с новым видом наркотика
Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Наркотики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar