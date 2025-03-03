Нулевая толерантность: Милонов потребовал, чтобы вся Россия сдавала тест на наркотики
Милонов призвал проверять на наркотики всех россиян, включая депутатов
Всех граждан России, включая чиновников и парламентариев, необходимо обязать к сдаче тестов наркотические вещества. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Людям с наркозависимостью вообще нет места в органах власти. Хочешь баллотироваться — значит иди бери справку, что ты не наркозависимый, сдавай все тесты. И вообще всю страну надо на наркотики проверить. Наркозависимым не давать кредитов и возможности принимать какие-то решения», — заявил он в беседе с «Газетой.ru».
Милонов считает, что России необходима нулевая толерантность к людям с наркотической зависимостью. И если, по его словам, от алкоголизма ещё можно избавиться, то увлечение наркотиками почти всегда заканчивается смертью.
Ранее Виталий Милонов выразил мнение, что для современных российских семей автомобиль служит не предметом роскоши, а бытовой необходимостью. Он также призвал автопроизводителей РФ разработать отечественный минивэн для многодетных семей.
ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина