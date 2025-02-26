Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 16:00

Милонов призвал создать российский минивэн для многодетных семей

Милонов: В России семейное авто является необходимостью, а не роскошью

В современных реалиях России автомобиль для семьи является не предметом роскоши, а необходимостью. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя доклад Общественной палаты и Росстата, где сказано, что реализация льгот для многодетных семей могла бы способствовать «восстановлению» рождаемости в стране.

Документ среди прочего предусматривает возможность помощи семьям с приобретением жилья и транспортного средства. Парламентарий подчеркнул, что без авто не обойтись — семьям часто приходится перевозить множество самых разных вещей для детей, — а также призвал разработать российский минивэн для многодетных ячеек общества.

«Всё нужно перевозить, ничего не оставишь, поэтому я всячески за то, чтобы автомобили стали доступнее для семейных граждан, особенно для многодетных. Тут уж совсем без вариантов: машина нужна. Единственное, я бы попросил наших автопроизводителей разработать отечественный минивэн для семейного использования. Легковушки подходят для семей с одним-двумя детьми, а что делать нам, многодетным?» — поинтересовался Милонов в беседе с RT.

«Поганая зелёная бумажка»: Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары
«Поганая зелёная бумажка»: Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары

Ранее Виталий Милонов призвал сделать полностью бесплатным проезд в общественном транспорте для беременных женщин. По его словам, это бы очень упростило процесс передвижения для будущих мам.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar