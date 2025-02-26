Милонов призвал создать российский минивэн для многодетных семей
Милонов: В России семейное авто является необходимостью, а не роскошью
В современных реалиях России автомобиль для семьи является не предметом роскоши, а необходимостью. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя доклад Общественной палаты и Росстата, где сказано, что реализация льгот для многодетных семей могла бы способствовать «восстановлению» рождаемости в стране.
Документ среди прочего предусматривает возможность помощи семьям с приобретением жилья и транспортного средства. Парламентарий подчеркнул, что без авто не обойтись — семьям часто приходится перевозить множество самых разных вещей для детей, — а также призвал разработать российский минивэн для многодетных ячеек общества.
«Всё нужно перевозить, ничего не оставишь, поэтому я всячески за то, чтобы автомобили стали доступнее для семейных граждан, особенно для многодетных. Тут уж совсем без вариантов: машина нужна. Единственное, я бы попросил наших автопроизводителей разработать отечественный минивэн для семейного использования. Легковушки подходят для семей с одним-двумя детьми, а что делать нам, многодетным?» — поинтересовался Милонов в беседе с RT.
Ранее Виталий Милонов призвал сделать полностью бесплатным проезд в общественном транспорте для беременных женщин. По его словам, это бы очень упростило процесс передвижения для будущих мам.
ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина