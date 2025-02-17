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17 февраля, 07:02

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для беременных

Депутат Милонов: Следует ввести бесплатный проезд в транспорте для беременных

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сделать полностью бесплатным проезд в общественном транспорте для беременных. Текст копии обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой публикует RT.

«В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки», — сказано в тексте обращения.

Милонов указал, что в ряде областей РФ активно высказываются новые идеи и предложения по расширению мер социальной поддержки для молодых мам, например, в Кировской области. Бесплатный проезд, как говорит депутат, существенно упросит процесс передвижения для беременных.

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Ранее такую практику внедрили в Кировской области, и теперь беременные жительницы региона смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Кроме того, мамам первенцев будут выплачивать по 38 203 рубля ежемесячно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PintoArt

Владимир Озеров
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