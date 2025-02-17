В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для беременных

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сделать полностью бесплатным проезд в общественном транспорте для беременных. Текст копии обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой публикует RT.

«В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки», — сказано в тексте обращения.

Милонов указал, что в ряде областей РФ активно высказываются новые идеи и предложения по расширению мер социальной поддержки для молодых мам, например, в Кировской области. Бесплатный проезд, как говорит депутат, существенно упросит процесс передвижения для беременных.