В РФ пособия для беременных студенток могут поднять до прожиточного минимума

В России намерены увеличить пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума, что в некоторых случаях может привести к увеличению выплат в десять раз. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что законопроект будет представлен в Госдуму в весеннюю сессию.

«По поручению президента, которое глава государства дал в конце декабря в ходе заседания Государственного Совета, посвящённого итогам Года семьи, Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Планируется, что законопроект будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию», — передаёт пресс-служба Минтруда.