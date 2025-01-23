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Регион
23 января, 09:48

В РФ пособия для беременных студенток могут поднять до прожиточного минимума

В России намерены увеличить пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума, что в некоторых случаях может привести к увеличению выплат в десять раз. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что законопроект будет представлен в Госдуму в весеннюю сессию.

«По поручению президента, которое глава государства дал в конце декабря в ходе заседания Государственного Совета, посвящённого итогам Года семьи, Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Планируется, что законопроект будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию», — передаёт пресс-служба Минтруда.

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В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до 60%

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ульяновской области беременные студентки, обучающиеся на дневной форме, получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Подобные меры поддержки также будут внедрены для будущих матерей, которые очно учатся в вузах и колледжах в таких регионах, как Томская, Орловская, Ленинградская области, Республика Марий Эл и других.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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