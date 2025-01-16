В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до 60%
Группа сенаторов и парламентариев от ЛДПР под предводительством главы партии Леонида Слуцкого внесла на рассмотрение в ГД проект закона об увеличении пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40 до 60% от среднего заработка родителя. Соответствующий документ появился в электронной базе Думы.
«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребёнком на уровне 60 процентов среднего заработка», — говорится в сопроводительной записке к законопроекту.
Изменения затронут статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статью 11.2 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Также предложено прописать, что минимальный размер пособия по уходу за детьми должен составлять не менее 100% от прожиточного минимума на ребёнка по региону.
Авторы инициативы подчеркнули, что в настоящий момент ушедшие в декрет россиянки могут рассчитывать на пособие лишь в 40% от прежнего среднего заработка. А если женщина не была трудоустроена, её уволили в связи с ликвидацией предприятия, или она родила ребёнка, пока училась в вузе, то будет получать минимальные выплаты. А они с учётом индексации сейчас составляют 9227,24 рубля, что меньше регионального прожиточного минимума, установленного для детей.
Леонид Слуцкий в разговоре с РИА «Новости» отметил, что в адрес российских женщин звучит множество призывов рожать в молодом возрасте и обещаний всячески их поддерживать. В то же время в среднем женщины в декрете получают 15-20 тысяч рублей месяц, на что прожить с ребёнком весьма проблематично. Поэтому большинство стремится подготовить финансовую подушку, а уже потом заводить детей. По словам главы ЛДПР, авторы законопроекта рассчитывают, что увеличение ежемесячного пособия положительно скажется на росте рождаемости и благосостоянии российских семей.
Ранее в Социальном фонде РФ сообщили, что с 2025 года размер пособия по беременности и родам сможет составлять более одного миллиона рублей. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц. По новой формуле выплаты за декретный отпуск максимальной длительности в 194 дня составят от 143 123 рублей до 1 100 750 рублей.
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