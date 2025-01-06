Пособие по беременности и родам в России в 2025 году может достичь 1 миллиона рублей

В 2025 году пособие по беременности и родам может превысить 1 миллион рублей в зависимости от заработной платы женщины, сообщил Социальный фонд России.

«Хорошие новости для тех, кто станет или собирается стать мамой в 2025 году. В этом году увеличился размер пособия по беременности и родам. Выплата рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска», — сказано в публикации в телеграм-канале.

Таким образом, с началом 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей в месяц. Соответственно, выплаты за 140 дней декретного отпуска могут варьироваться от 103 285 рублей до 794 355 рублей, за 156 дней — от 115 089 рублей до 885 139 рублей, а за 194 дня — от 143 123 рублей до 1 100 750 рублей.