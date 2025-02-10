Беременным кировчанкам больше не придётся платить за проезд

В Кировской области будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных. Такое предложение озвучил губернатор региона Александр Соколов в ходе совещания с членами областного правительства.

«Для поддержки беременных женщин поручаю установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учёт по беременности», — объявил он.

Глава региона заявил, что поддержка семей входит в число первостепенных задач правительства Кировской области. Ещё он добавил, что до конца июня в регионе разработают и примут программу «Семья и дети». При этом Соколов призвал сохранить все уже принятые по этому вопросу меры, в особенности, если они касаются повышения рождаемости, например выплаты матерям.

«Необходимо продолжить выплачивать «зарплату» мамам первенцев в прежнем объёме – 38 203 рубля ежемесячно. А мамам в возрасте до 24 лет, родившим первенца после 1 января 2025 года, увеличить эту ежемесячную выплату до 45 794 рублей», — пояснил он.