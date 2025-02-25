«Поганая зелёная бумажка»: Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары
Депутат Милонов призвал россиян не скупать подешевевшие «мусорные» доллары
Россиянам не следует скупать подешевевшие доллары, так как это «мусорная валюта», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru. Он призвал россиян продать все доллары, чтобы не понести убытков.
Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары. Видео © Life.ru
«Поганая зелёная бумажка. На самом деле это же всё ложь, это как проститутка. Доллар — это абсолютно мусорная валюта, на неё не надо ориентироваться. Вообще не надо ничего покупать. Имейте рубли и радуйтесь нашей дорогой национальной валюте», — заявил Милонов.
По словам парламентария, если россияне будут «ходить на сторону», то получат «геморрой» и прочие проблемы с финансами.
Тенденция к снижению доллара наметилась после беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом. Центробанк на 26 февраля текущего года установил официальный курс доллара на уровне 86,63 рубля. На фоне падения курса россияне массово скупают доллары, в московских обменниках уже который день творится аншлаг. Стоит ли идти за толпой — в материале Life.ru.
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