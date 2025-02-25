«Поганая зелёная бумажка»: Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары

Россиянам не следует скупать подешевевшие доллары, так как это «мусорная валюта», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru. Он призвал россиян продать все доллары, чтобы не понести убытков.

Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары. Видео © Life.ru

«Поганая зелёная бумажка. На самом деле это же всё ложь, это как проститутка. Доллар — это абсолютно мусорная валюта, на неё не надо ориентироваться. Вообще не надо ничего покупать. Имейте рубли и радуйтесь нашей дорогой национальной валюте», — заявил Милонов.