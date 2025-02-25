ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на завтра
ЦБ установил курс на 26 февраля: доллар — 86,63 рубля, евро — 90,94 рубля
Центральный Банк России на 26 февраля текущего года установил официальный курс доллара на уровне 86,6318 рубля, что на 1,57 рубля ниже предыдущего значения. Официальный курс евро также снизился на 1,58 рубля и составил 90,9403 рубля.
Курс юаня уменьшился на 26 копеек, достигнув 11,8002 рубля.
Ранее Life.ru рассказывал, стоит ли «прикупить «зелёные». На фоне падения курса россияне массово скупают доллары, в московских обменниках аншлаг. Стоит ли идти за толпой — в материале Life.ru.
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