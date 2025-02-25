«Прикупить «зелёные»: Экономист рассказал, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами

На фоне падения курса россияне массово скупают доллары. В беседе с Life.ru экономист Александр Дудчак рассказал, стоит ли бежать в обменники за американской валютой уже сегодня. По мнению эксперта, в данный момент имеет смысл прикупить доллары. По его словам, укрепление рубля — лишь повод для спекуляции. Его загнали без каких-либо реальных оснований за сутки: на пике продали долларовую массу, получили рублёвую, пояснил экономист.

«Теперь нужно под каким-то поводом укрепить рубль, понизить, чтобы на нижней точке на рублёвую, полученную ранее массу, накупить долларов. Но сейчас-то объясняют изменения курса переговорами с Трампом, возможно, что-то будет меняться», — считает собеседник Life.ru.

По его мнению, здесь видны интересы тех, кто зарабатывает на спекуляции с рублём. Однако это порождает неуверенность в национальной валюте, выводит колоссальные деньги. По крайней мере, уверен эксперт, они не попадают туда, куда должны были бы попасть, особенно в условиях совершенно неочевидного прекращения конфронтации с Западом. Что будет дальше — не так важно, полагает эксперт, ведь России всё равно нужно строить свою оборону, заниматься импортозамещением, развитием не только военного сектора, но и гражданского.

«Поэтому, если есть свободные деньги, можно какие-то там «зелёные» прикупить. Нет — и не надо. Причин для ещё большего падения доллара нет», — заключает Дудчак.