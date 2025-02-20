В московских обменниках аншлаг — россияне массово скупают доллары из-за падения курса

Россияне начали массово скупать доллары из-за падения курса. Во многих обменниках сформировались очереди, когда туда хлынули люди. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

По словам сотрудников обменных пунктов, посетителей довольно много с самого утра. Они нагрянули, как только курс начал понижаться. При этом в обменниках за 1 доллар по-прежнему просят более 90 рублей, как раньше.