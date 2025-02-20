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20 февраля, 11:22

В московских обменниках аншлаг — россияне массово скупают доллары из-за падения курса

В московских обменниках массово скупают доллары на фоне падения курса

Россияне начали массово скупать доллары из-за падения курса. Во многих обменниках сформировались очереди, когда туда хлынули люди. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Обменник на Ленинградском проспекте. Видео © Life.ru

По словам сотрудников обменных пунктов, посетителей довольно много с самого утра. Они нагрянули, как только курс начал понижаться. При этом в обменниках за 1 доллар по-прежнему просят более 90 рублей, как раньше.

Курсы в обменниках на Бутырской и Ленинградском проспекте. Фото © Life.ru

Курсы в обменниках на Бутырской и Ленинградском проспекте. Фото © Life.ru

Да данный внебиржевой курс «американца» опустился ниже 88 рублей, что является самым низким его показателем с сентября прошлого года.

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Ранее Life.ru рассказывал, что курс американской валюты по состоянию на 14:46 по московскому времени опустился ниже 90 рублей, составив 89,66 рубля за один бакс. Тенденция к снижению доллара наметилась после беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM /Chutima Chaochaiya

Владимир Озеров
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