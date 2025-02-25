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25 февраля, 10:10

«Сжечь в знак протеста»: Депутат Луговой дал три совета по обращению со старыми долларами

Депутат Луговой в шутку предложил сжечь старые доллары, которые не обменивают

Если у вас в обменниках не принимают доллары старого образца, можно оставить их в качестве сувенира или вовсе придать огню в качестве акции протеста. Такие рекомендации россиянам в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы Андрей Луговой. Вместе с тем парламентарий отметил, что есть и серьёзное решение — идти в суд.

Луговой про старые доллары. Видео © Life.ru

«Сжечь в знак протеста против долларизации мировой экономики. Второе, оставить в качестве сувенира. В рамочку повесить или обклеить, у кого их слишком много. Если серьёзно, слушайте, ну если отказываются менять, надо как-то, видимо, через нашу банковскую систему всё-таки пытаться это делать. Мне кажется, это не очень законно», — говорит Луговой.

Помимо того, парламентарий посоветовал переводить всю иностранную валюту в рубли и тратить их на российские товары.

Стало известно, почему ЦБ не может запретить банкам принимать старые доллары
Стало известно, почему ЦБ не может запретить банкам принимать старые доллары

Ранее в Госдуме рассказали о правах граждан при операциях с долларами старого образца. Решение о приёме или отказе валюты закреплено за банком, однако в случае отказа рекомендуется написать жалобу в Центральный Банк России, где помогут разрешить проблему.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photoschmidt

Николай Рюмин
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