В Госдуме рассказали о правах граждан при операциях с долларами старого образца

Долларовые купюры не имеют «срока годности« как такового. В том случае, если банки отказываются принимать купюры старого образца, следует придерживаться определённого плана действий. Об этом в разговоре с ТАСС заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Важно понимать, что как такового понятия »срок годности« для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате», — указал он, уточнив, что причиной отказа может стать только ненадлежащий вид самой купюры.

Парламентарий подчеркнул, что решение о приёме или отказе валюты старого образа всё же закреплено за банком, поэтому в таком случае лучше общаться непосредственно с руководством отделения. В случае отказа он порекомендовал написать жалобу в Центральный Банк России, где помогут разрешить проблему.

Также депутат высказался по поводу продажи долларов старого образца. Он заявил, что обменные пункты при банках обязаны принимать доллары США старого образца, если те принимаются в надлежащем виде. При отказе гражданин может потребовать письменное обоснование негативного решения.