Стало известно, почему ЦБ не может запретить банкам принимать старые доллары

ЦБ не может запретить банкам и обменникам продавать и принимать доллары старого образца. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в Центробанке.

В московских обменниках появилась комиссия для тех, кто желает сдать старые доллары. Видео © SHOT

По телеграм-канала, позиция регулятора заключается в том, что на территории России нельзя расплачиваться долларами, возможность ими рассчитываться не признаётся. Следовательно, Центробанк не может давать какие-либо рекомендации по реализации купюр старого и нового образца. Проблемы банков с наличием новых долларов связаны с изменением туристического потока. Ранее именно туристы, сдававшие наличные доллары, приносили большую часть валюты банкам.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что у доллара нет «срока годности», а потому банки обязаны покупать и продавать наличную валюту, — и неважно, какого образца, по единой цене.

В московских обменниках тем временем появилась комиссия для тех, кто желает сдать старые доллары. У граждан принимают только стодолларовые купюры с комиссией 500 рублей с каждой. Купить же валюту старого образца можно дешевле, чем нового — 90 рублей против 95.