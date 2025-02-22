С какого года доллары считаются старыми, объяснил эксперт

Доллары, выпущенные до 2013 года, считаются старыми, потому что тогда США изменили дизайн банкнот. А в наши дни иностранные и российские банки в ряде случаев отказываются работать с валютой старше 2013 года. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, нежелание банков принимать доллары старого образца объясняется дополнительными трансакционными издержками. Кроме того, финансовые организации не хотят брать на себя риски, связанные с фальшивыми банкнотами. Тем не менее старые банкноты остаются в обращении, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

«Федеральная резервная система [США] отвечает за каждый выпущенный доллар, она не может отменить и объявить старые доллары вне закона», — отметил эксперт.