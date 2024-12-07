В Минэкономразвития объяснили проблемы россиян с «зелёными» и «белыми» долларами за рубежом

Отказ в приёме «зелёных» и «белых» долларов старого образца у россиян за границей не имеет отношения к ущемлению по национальному признаку. Это общемировая тенденция, банки хотят иметь «более свежие купюры», сообщил в беседе с журналистами директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Она [проблема] есть, и дело не в россиянах, ситуация по всему миру. Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — объяснил он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».