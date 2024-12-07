В Минэкономразвития объяснили проблемы россиян с «зелёными» и «белыми» долларами за рубежом
МЭР: Отказ в приёме старых долларов не означает ущемление россиян
Отказ в приёме «зелёных» и «белых» долларов старого образца у россиян за границей не имеет отношения к ущемлению по национальному признаку. Это общемировая тенденция, банки хотят иметь «более свежие купюры», сообщил в беседе с журналистами директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Она [проблема] есть, и дело не в россиянах, ситуация по всему миру. Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — объяснил он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».
По его словам, такая тенденция существует во всём мире, поэтому не стоит воспринимать отказа в приёме старых долларов как попытку ущемить российских граждан.
Ранее Life.ru сообщал, что у россиян возникли проблемы с обменом старых долларов за границей. При этом никаких объявлений о проблемах с приёмом наличных ни Минфин США, ни ФРС не делали. Дизайн новых купюр, введённых в оборот в 2013 году, отличается незначительно. Аналитик отмечают, что банки из РФ не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США из-за введённых санкций.
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