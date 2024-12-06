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6 декабря, 12:19

Россиянам рассказали, когда доллар будет выше 200 рублей

Инвестор Астафьев: Курс доллара к 2030 году может достичь 274,38 рубля

Через пять лет курс доллара не только не упадёт, но и станет ещё выше. С учётом среднегодового обесценивания рубля на уровне 14,66% и базового курса 105,3 рубля, к 2030 году американская валюта может вырасти до 274,38 рубля. Таким прогнозом поделился основатель инвестиционной компании Денис Астафьев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Прогнозируемые значения курса выглядят следующим образом: 2028 год — 208,70 рубля; 2029 год — 239,29 рубля; 2030 год — 274,38 рубля», — отметил эксперт.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от доллара
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от доллара

По мнению Астафьева, такие значения выглядят вполне реалистичными в условиях более высокой инфляции в РФ по сравнению с США. Кроме того, на укрепление доллара влияют экономические сложности и возможные финансовые кризисы в указанный период.

К слову, сегодня курс доллара упал ниже 100 рублей. Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в настоящий момент весьма трудно делать прогнозы по валютному курсу, хотя рубль и демонстрирует позитивную тенденцию в своих показателях.

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freepik / bearfotos

Алёна Зиновьева
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