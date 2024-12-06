Россиянам рассказали, когда доллар будет выше 200 рублей

Через пять лет курс доллара не только не упадёт, но и станет ещё выше. С учётом среднегодового обесценивания рубля на уровне 14,66% и базового курса 105,3 рубля, к 2030 году американская валюта может вырасти до 274,38 рубля. Таким прогнозом поделился основатель инвестиционной компании Денис Астафьев в эфире радио «Комсомольская правда».