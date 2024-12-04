Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от доллара

Россия никогда не отказывалась от использования доллара. Об этом напомнил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Мы никогда не отказывались от доллара. Разве мы это делали? Это нам отказали в его использовании. Как у нас говорят: за что боролись, на то и напоролись. Мы столкнулись с проблемами, связанными с самим долларом», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что использование доллара в качестве мировой валюты принесло США значительные незаработанные доходы — около 10 трлн долларов за последние десять лет. Это означает, что они потребляют больше, чем производят.

Президент России отметил, что США продолжают эксплуатировать экономики других стран в своих интересах благодаря доллару, и это является фактом, о котором задумываются немногие.