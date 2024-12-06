Курс доллара упал ниже 100 рублей

Курс доллара показал резкое снижение утром 6 декабря, пробив отметку в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. К полудню американская валюта попробовала отыграть позиции, снова подскочив до 100,13 рубля, однако затем вновь началось снижение.

В конце ноября доллар достиг показателя в 109,58 рубля (на «Форексе» доходил до 114,5), а евро подскочил до 116,14. Однако в начале декабря наметилась тенденция к ослаблению курса. На момент написания материала американская валюта зафиксировалась на отметке в 99,48 рубля.