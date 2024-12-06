Курс доллара упал ниже 100 рублей
Курс доллара на межбанковском рынке снизился до 99,48 рубля
Курс доллара показал резкое снижение утром 6 декабря, пробив отметку в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. К полудню американская валюта попробовала отыграть позиции, снова подскочив до 100,13 рубля, однако затем вновь началось снижение.
В конце ноября доллар достиг показателя в 109,58 рубля (на «Форексе» доходил до 114,5), а евро подскочил до 116,14. Однако в начале декабря наметилась тенденция к ослаблению курса. На момент написания материала американская валюта зафиксировалась на отметке в 99,48 рубля.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что строить прогнозы на тему курса валют сейчас очень сложно, хотя наблюдается положительная динамика в показателях рубля. Так, официальный курс доллара 5 декабря снизился до 104 рублей, а курс евро составил 110 рублей. Китайский юань также ослабил свои позиции к российской валюте, потеряв 29,8 копейки, и накануне стоил 14,2565 рубля.
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