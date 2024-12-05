Силуанов отметил динамику восстановления курса рубля к доллару
Строить прогнозы на тему курса валют сейчас очень сложно, хотя наблюдается положительная динамика в показателях рубля. Так министр финансов России Антон Силуанов ответил на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Силуанов про курс рубля. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»
Юнашев поинтересовался, достигнет ли российская валюта показателя менее 100 рублей за 1 доллар до Нового года.
«Мы можем делать только прогнозы. У нас есть соответствующие позиции по курсу, и сегодня они, может быть, не в пользу рубля, но мы видим: динамика восстанавливается», — ответил Силуанов.
По данным Банка России, официальный курс доллара на четверг снизился до 104 рублей, в то время как курс евро составляет 110 рублей. Китайский юань также ослабил свои позиции к российской валюте, потеряв 29,8 копейки, и теперь стоит 14,2565 рубля.
Life.ru