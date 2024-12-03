Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 8,5% и выше по итогам 2024 года

Банк России ожидает, что по итогам 2024 года инфляция в стране может достигнуть верхней границы прогноза, составив 8-8,5% или даже превысить этот уровень. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на конференции, посвящённой измерению инфляционных ожиданий населения.

«В настоящее время траектория инфляции находится на уровне, близком к верхней границе прогноза», — отметил Заботкин, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что Банк России пока не наблюдает признаков устойчивого замедления инфляции. Значительного охлаждения экономики, по мнению регулятора, также не происходит, однако в четвёртом квартале темпы экономического роста останутся положительными, хотя и будут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами текущего года.