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3 декабря, 09:26

Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 8,5% и выше по итогам 2024 года

Банк России ожидает, что по итогам 2024 года инфляция в стране может достигнуть верхней границы прогноза, составив 8-8,5% или даже превысить этот уровень. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на конференции, посвящённой измерению инфляционных ожиданий населения.

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«В настоящее время траектория инфляции находится на уровне, близком к верхней границе прогноза», — отметил Заботкин, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что Банк России пока не наблюдает признаков устойчивого замедления инфляции. Значительного охлаждения экономики, по мнению регулятора, также не происходит, однако в четвёртом квартале темпы экономического роста останутся положительными, хотя и будут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами текущего года.

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Недавно ЦБ РФ заявил, что в России денежно-кредитные условия требуют дополнительной жёсткой регуляции, чтобы инфляционные процессы в следующем году пошли на снижение. Там отметили, что рост спроса до сих пор опережает возможности производителей.

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Life.ru

Марина Фещенко
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