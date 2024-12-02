«Такая же «Железная леди»: Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Решения председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной имеют много общего с политикой, которую проводила бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер. Об этом в интервью Reuters заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у неё есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал он.

Костин считает, что Центробанку необходимо понизить и ключевую ставку, которая добралась до рекордно высокого уровня. Если инфляция не замедлится, «придётся искать какие-то другие методы», сказал глава ВТБ. Он привёл слова аналитиков банка, которые считают, что ключевая ставка до конца года может повыситься до 23%, «а дальше трудно сказать».