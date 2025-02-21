«Избавиться не так просто»: У россиян начались проблемы с обменом старых долларов

Российское руководство, как и Центробанк, не может повлиять за решение банков, принимать ли им старые доллары. Связанные с этим риски ложатся лишь на владельцев валюты. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать старые доллары или нет. Так что это не проблема ЦБ, это проблема тех, кто приобрёл эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от неё избавиться не так просто», — пояснил парламентарий.

По его словам, ограничения здесь наверняка идут из Соединённых Штатов, ведь они как эмитенты долларов устанавливают «правила игры на этом рынке». Аксаков напомнил, что ЦБ не определяет правила обращения этой валюты с точки зрения эмиссии, конвертации и так далее. Российский регулятор только устанавливает официальные курсы, а принимать или не принимать их — это дело банков. Депутат отметил, что кредитные организации могут и от лицензии отказаться на работу с валютой.