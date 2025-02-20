Россиянам рассказали, стоит ли покупать доллары на фоне снижения курса

Экономист Михаил Беляев предостерёг россиян от покупки доллара на фоне его ослабления к рублю. В беседе с «Лентой.ру» эксперт подчеркнул, что такой шаг оправдан лишь в долгосрочной перспективе и при условии тщательной оценки возможных рисков.

«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придётся дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — объяснил эксперт.

Беляев считает, что несмотря на возможные краткосрочные колебания, доллар в долгосрочной перспективе неизбежно вернёт себе позиции относительно рубля. Краткосрочное прогнозирование курса он назвал сложным, ссылаясь на текущую динамику валютного рынка. По мнению экономиста, долгосрочное снижение курса рубля к доллару будет постепенным и обусловлено фундаментальными экономическими факторами.

«Прогнозировать сиюминутные колебания трудно: если раньше курс определялся на основании биржевых торгов, то теперь управление им ведётся практически вручную», — подчеркнул экономист.