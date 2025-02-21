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21 февраля, 19:14

Эксперт назвал отличие долларов старого и нового образца

Аналитик Самиев: Новые доллары отличаются от старых наличием защитной полосы

Доллары нового образца с синей защитной полосой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Доллары нового образца с синей защитной полосой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Между старыми и новыми американскими долларами есть визуальная разница — у обновлённых купюр есть синяя защитная полоса. Об этом рассказал гендир аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Визуально старые и новые доллары сильно отличаются. На старых, к примеру, нет синей полосы, как на новых долларах. Также немного иначе расположены иллюстрации, внешний вид другой», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт добавил, что официально старые доллары остаются в обращении и никаких ограничений в их отношении не вводилось. Тем не менее иногда организации пытаются обменивать их по менее выгодному для продавца курсу. Такая практика особенно распространена в туристических странах.

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Ранее руководитель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти РФ, как и Центральный банк, не смогут принудить российские банки принимать старые доллары. Парламентарий добавил, что все риски с продажей устаревших купюр лягут на владельцев валюты.

Юрий Лысенко
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