Система распознавания лиц отыскала 70-летнюю цыганку, объявленную в розыск 21 год назад за наркотики
В Новосибирске система FindFace нашла женщину, находившуюся в розыске 21 год
В Новосибирске система распознавания лиц FindFace помогла задержать преступницу, которую объявили в розыск 21 год назад. 70-летнюю женщину, которая скрывалась от правосудия, вычислили по биометрическим данным на одной из станций местного метро. Пенсионерку разыскивали за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленницу отправили под арест. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков во время сессии Законодательного собрания региона.
«В феврале текущего года на одной из станций метро задержана 70-летняя цыганка, находившаяся в розыске 21 год за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Отмечу, что распознавание осуществлено по фотографиям 20-летней давности», — передаёт его слова ТАСС.
Кульков также отметил, что система помогла задержать преступника, разыскиваемого 17 лет за убийство в соседней Кемеровской области. Его передвижения на привокзальной площади были зафиксированы камерами.
Ранее сообщалось, что Интерпол помог российским правоохранителям задержать мужчину, который распространял детскую порнографию в Сети. Задержанный оказался криминальным элементом — ранее он воровал велосипеды в Рязанской области.
Life.ru