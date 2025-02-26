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26 февраля, 10:36

Интерпол помог МВД РФ задержать распространителя детского порно под Рязанью

Российские правоохранители из МВД при содействии Интерпола задержали онлайн-распространителя детской порнографии. Им оказался серийный вор велосипедов из Ряжска Рязанской области, сообщает Mash.

Задержанного зовут Максим Х., ему 38 лет. Своими противозаконными делишками в Интернете он привлёк внимание бразильских спецслужб, сотрудники которых вышли на него через платный телеграм-канал. Мужчина создал его в 2022 году и через него распространял запрещённый контент. Бразильцы пробили информацию, установили его геолокацию и передали данные российским коллегам. За нашими дело не стало, силовики вычислили Максима и провели у него в квартире обыск, обнаружив и изъяв телефон с множеством компромата, а также компьютер с сотнями гб детской порнографии.

Максим не первый день в криминале и успел попробовать себя в разных направлениях: в 2013 году он загремел в тюрьму, после того как украл 17 велосипедов. Благодаря хорошему поведению он смог получить должность повара в СИЗО. Освободившись, стал приторговывать порнографическими материалами с участием несовершеннолетних. В его отношении возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Воронеже фигурантом судебного процесса стал ректор университета, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, следствие подозревает его в 11 эпизодах распространения порноматериалов. В региональной прокуратуре уточнили, что речь идёт о руководителе ВГУ Дмитрии Ендовицком.

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Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Юрий Лысенко
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