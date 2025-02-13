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13 февраля, 09:34

Владелицу клуба для дошкольников в Приморье уличили в съёмках порно

Mash: Владелицу клуба для малышей в Находке обвинили в съёмке порно-фильмов

Владелица клуба для малышей участвовала в съёмках порно в детской комнате для праздников. Матери детей нашли фильмы для взрослых в интернет-пространстве и пожаловались на известную в Приморском крае аниматора, сообщает Mash.

Организатор праздников из центра «Давай поиграем» в Находке снимала порно с мужем в тех же стенах, играли дети. Домашнее видео случайно обнаружила одна из матерей и разослала всем подругам. На видео у аниматора всегда были идентичные декорации, а сам контент платный — 10 долларов (940 рублей) за одно видео.

Матери находятся в шоке, они массово отменяют утренники в центре и требуют закрыть его. Хозяйка учреждения рассказала телеграм-каналу, что никогда подобным не занималась.

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А ранее Life.ru писал, что силовики накрыли частную порностудию под Петербургом. За изготовление материалов для взрослых было задержано пять человек. Съёмочная группа ездила по разным районам Северной столицы и снимала фильмы 18+, а для публикации «работ» у них было два сайта.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
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