Владелицу клуба для дошкольников в Приморье уличили в съёмках порно

Владелица клуба для малышей участвовала в съёмках порно в детской комнате для праздников. Матери детей нашли фильмы для взрослых в интернет-пространстве и пожаловались на известную в Приморском крае аниматора, сообщает Mash.

Организатор праздников из центра «Давай поиграем» в Находке снимала порно с мужем в тех же стенах, играли дети. Домашнее видео случайно обнаружила одна из матерей и разослала всем подругам. На видео у аниматора всегда были идентичные декорации, а сам контент платный — 10 долларов (940 рублей) за одно видео.

Матери находятся в шоке, они массово отменяют утренники в центре и требуют закрыть его. Хозяйка учреждения рассказала телеграм-каналу, что никогда подобным не занималась.