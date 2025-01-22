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Регион
22 января, 15:15

Силовики накрыли частную порностудию под Петербургом, задержаны пять человек

В Петербурге и Ленинградской области пятеро человек были задержаны по обвинению в изготовлении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

В Петербурге и Ленинградской области задержали пять человек, участвовавших в съёмках порнографии. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Портал 78.ru уточняет, что уголовное дело за производство порно правоохранители завели ещё минувшей осенью. Несколько месяцев потребовалось, чтобы установить местоположение всех подозреваемых и провести операцию по их задержанию. В ходе обысков полицейские изъяли аппаратуру для съёмок, гаджеты и носители с отснятыми «киноделами» видеоматериалами.

Организатором порностудии оказался 29-летний житель Парголово. Ему в творчестве помогали 39-летний мужчина из Всеволожска, 38-летняя жительница Петербурга, а ещё 50-летний мужчина и 23-летняя девушка. Свою порностудию задержанные открыли в июле. Съёмочная группа ездила по разным районам Северной столицы и снимала фильмы 18+, а для публикации «работ» у них было два сайта.

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Недавно Life.ru рассказывал о похожей, но куда более жуткой, истории из Киева. 10 января стало известно, что довольно популярного в украинской столице фотографа Александра Ктиторчука приговорили к 12 годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми и создание порнографических материалов с их участием. Точное количество его жертв неизвестно, но известно по меньшей мере о семи эпизодах.

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Юрий Лысенко
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