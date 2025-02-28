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Регион
28 февраля, 07:59

Суд продлил арест экс-мэру Избербаша Исакову по делу о взятке в 3,9 млн рублей

Экс-мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша

Экс-мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша

Бывшему мэру города Избербаш в Дагестане продлили арест до 30 марта. Магомед Исаков обвиняется в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей.

«Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года», – приводит РИА «Новости» слова руководителя объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции республики Заремы Мамаевой.

Напомним, Исакова задержали осенью. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 млн рублей от застройщика, за не совершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.

Мэр Избербаша уже больше года на прицеле оперативников из-за земель на берегу Каспия
Мэр Избербаша уже больше года на прицеле оперативников из-за земель на берегу Каспия
Никита Никонов
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