Суд продлил арест экс-мэру Избербаша Исакову по делу о взятке в 3,9 млн рублей

Бывшему мэру города Избербаш в Дагестане продлили арест до 30 марта. Магомед Исаков обвиняется в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей.

«Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года», – приводит РИА «Новости» слова руководителя объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции республики Заремы Мамаевой.

Напомним, Исакова задержали осенью. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 млн рублей от застройщика, за не совершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.