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1 октября, 07:05

Мэр Избербаша уже больше года на прицеле оперативников из-за земель на берегу Каспия

СК: Мэр города Избербаш Исаков был задержан за взятку в размере 3,9 млн рублей

Мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша

Мэр Избербаша Магомед Исаков. Фото © Администрация Избербаша

Мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан за получение взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика. Предварительно, глава города незаконно распродал и подарил более 1000 муниципальных участков, сообщает СУ СКР по республике.

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан глава города Избербаша. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении главы города Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе следкома.

По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 млн рублей от застройщика, за не совершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу последнего, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше. Следственные действия в отношении мэра, по данным SHOT, велись уже больше года.

Отмечается, Исаков распоряжается востребованными землями по своему усмотрению. На одном из «подаренных» участков на берегу Каспийского моря, например, сейчас строят гостиницу. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении мэра меры пресечения.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков был задержан. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в городской администрации.

Владимир Озеров
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