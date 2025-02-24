В Дагестане завели дело о мошенничестве с маткапиталом на 277 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении средств материнского капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в период с 2023 года по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключил с заёмщиками договоры о приобретении в трёх жилищно-строительных кооперативах в Каспийске. Однако фактически граждане пайщиками этих ЖСК не являлись. Люди надеялись приобрести жильё на материнский капитал, но средства были похищены.