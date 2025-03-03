Психолог объяснила, почему россияне массово понесли деньги эзотерикам

В РФ фиксируется значительный подъём интереса к эзотерическим товарам и услугам. Аналитики утверждают, что за 2024 году спрос на магические атрибуты возрос на 34% в сравнении с 2023-м, а средняя стоимость эзотерического набора составила 9,4 тысячи рублей, что на 10% выше прошлогоднего показателя.

Самыми популярными товарами оказались руны — на них приходится 32% от всех продаж в сегменте. Средняя цена возросла на 11% и составляет 761 рубль. Самым дорогим аксессуаром стал шаманский бубен — 4,1 тысячи рублей в среднем, спрос возрос почти в два раза. Интерес к шарам для гадания подскочил на 146%, но стоимость снизилась на 10% (641 рубль). Единственным товаром, спрос на который упал, оказались чёрные свечи (минус 18%).

Сейчас почти во всех книжных магазинах есть стенды для эзотерических аксессуаров и самым популярным среди них стали карты таро. А вот книги с расшифровкой ответа почти никто не берёт, вероятно, потому что вся информация есть в Интернете.

Много работы и у тех, кто продаёт эзотерические услуги. На разных торговых площадках стартовый ценник на простое гадание начинается от 200 рублей. Расклад таро на отношения — 800 рублей в среднем, а чтобы снять порчу, придётся выложить 1000 рублей. Стоимость услуг экстрасенсов стартует от 500 рублей, самые популярные просьбы: привороты, возвращение мужей, уход от чёрной полосы, обереги для дома и семьи и карьерные предсказания. Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Полина Зеленчук объясняет такую популярность привычками некоторых категорий людей.

«Часто это связано с инфантильностью и привычкой занимать детскую позицию, при которой человек не хочет брать на себя ответственность: ему легче свести все аспекты жизни на гороскоп, гадания, судьбу и т. д. У людей, которые обращаются к эзотерическим специалистам, отсутствует уверенность в себе и собственном будущем», — объяснила она в беседе с RG.ru.