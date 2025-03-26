Суп, хумус и котлеты: Топ-5 рецептов блюд от Константина Ивлева, которые можно готовить в пост

Четвёртая неделя Великого поста называется в народе Средокрестной. Главный день тут — среда. Она разделяет пост пополам. Начиная с четверга наступит вторая половина Великого поста, и скоро нас ждут послабления: 12 апреля можно будет есть икру, а на следующий день — рыбу. Дело в том, что День космонавтики в 2025 году совпадает с праздником Лазаревой субботы, а 13 апреля — это праздник Вербное воскресенье. У Константина Ивлева как раз есть несколько чисто постных рецептов и один на Вербное воскресенье с участием рыбы. Сохраните их на будущее!

Котлеты из картофеля и капусты от Константина Ивлева

Котлеты из картофеля и капусты — базовое блюдо от Ивлева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NataliaPopova

Относительно простой постный рецепт, который порадует вас в те дни, когда можно готовить на масле. Овощные котлеты — это в принципе вкусная, приятная и питательная пища для тех, кому по каким-либо причинам нельзя котлеты мясные. К тому же растительные продукты знамениты тем, что хранятся дольше, нежели животные, и могут долго быть безопасными для употребления. Показываем пошаговый рецепт со всеми граммовками.

Вам понадобится от 15 до 30 минут. Все граммовки рассчитаны на пять порций. Нужно: 200 г печёного картофеля, который лучше заранее запечь в духовке;

200 г капусты;

100 мл растительного масла;

одна столовая ложка муки;

100 мл воды;

соль и специи по вкусу: это могут быть перец, паприка, зира, кориандр...

Теперь приступаем к самому важному этапу — готовке. Чётко следуйте инструкции Константина Ивлева, и у вас получится вкусное и полезное постное блюдо. Нарежем капусту соломкой, обжарим на растительном масле. Капуста прижарилась: время добавить соль, перец, воду и тушить её. Натираем на крупной тёрке печёный картофель. Потом добавим соль, кориандр, зиру, паприку, две ложки муки, тщательно всё замешиваем. Тушёная капуста готова: добавляем её в миску к картофелю, тщательно замешиваем, лепим котлеты. Эти котлеты выкладываем на сковородку и обжариваем с двух сторон на растительном масле. Готово!

Печёный баклажан с хумусом и томатами от Константина Ивлева

Действительно элитное постное блюдо с баклажаном и хумусом от Константина Ивлева. Фото © «Шедеврум»

Печёный баклажан с хумусом по-ивлевски — это настоящий постный деликатес, который объединяет как русскую, так и ближневосточную кухню. Сам Константин сообщал, что, по сути говоря, это два блюда в одном: хумус сам по себе является питательным кушаньем. Показываем, как знаменитый шеф управляется с таким причудливым кулинарным шедевром.

Тут надо выделить время: от 30 минут до часа. Ивлев обещает, что потребуется немного усилий и всё будет просто. Закупите такие продукты для двух порций блюда: один баклажан;

помидор весом 120 г;

один грамм зелёного базилика;

ползубчика чеснока;

80 мл оливкового масла;

2 г микрозелени;

соль и сахар, а также перец, корицу, кумин и кориандр;

300 г отварного нута;

40 мл кунжутного масла;

60 г тахини — кунжутной пасты;

60 мл лимонного сока;

100 мл воды.

Приступаем к готовке. Это серьёзный этап, чётко следуйте всем инструкциям шефа Ивлева. Разрежьте баклажан на две половины. Сделайте надрезы в его мякоти. Выложите на противень, полейте оливковым маслом, потом поставьте в духовку на 20 минут при 180–200 градусах. Нут следует замачивать ещё с вечера, на это надо минимум пять часов. Если он уже замочен, высыпьте его в сотейник, залейте водой и варите 10 минут. Нарежьте помидор кубиком, даже если нашли в нём мальтийский крест. Положите его в миску, добавьте соль, перец, базилик, мелко нарубленный чеснок, оливковое масло. Теперь нужно хорошо перемешать. Отварному нуту одна дорога — в блендер. Добавим туда же чеснок, тахини, лимонный сок, масло кунжута, корицу, кориандр, соль, перец, оливковое масло и небольшое количество воды. Задача — довести всё до состояния однородной массы. Время достать баклажаны из духовки! Выкладываем их на блюдо, сверху идёт хумус и своеобразный тартар из помидора, а для красоты можно положить немного микрозелени. Готово!

Чечевица с овощами в морковном соке от Константина Ивлева

Ивлевская чечевица с овощами в морковном соке — море шпината! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Anschiz

Это не просто чечевица. Это чечевица, которая не оставит равнодушным моряка Попая. В этом блюде есть шпинат! А также картофель, кабачки, чеснок и нежный морковный сок. Это и правда высокая кухня, и она абсолютно постная! Вам понадобятся такие ингредиенты: 120 г зелёной чечевицы;

70 г картофеля;

60 г кабачка;

3 или 4 зубчика чеснока;

150 г листового шпината;

60 мл растительного масла;

100 мл морковного сока;

соль, перец, молотый кумин — по вашему вкусу.

Константин Ивлев любезно предоставил нам пошаговое руководство по тому, как готовить его легендарную чечевицу. Она создана на стыке русской и индийской кухни. Просто следуйте инструкции — и вы получите две порции постного блюда ресторанного качества. Замочите зелёную чечевицу на два часа, потом варите её около 20 минут. Помойте и нарежьте кубиками картофель и кабачок. Раздавите зубчики чеснока ножом, его тыльной стороной. Налейте на разогретую сковородку растительное масло, совсем немного. Туда же отправим картофель, чеснок и кабачки, обжарим до появления румяной корочки. Потом добавьте в овощи чечевицу, соль и перец, тщательно перемешайте. Потом посыпьте кумином и снова тщательно перемешайте. В эту смесь нужно влить морковный сок, ещё раз слегка посолить. После этого она должна томиться на среднем огне 10 минут. Время шпината! Добавляем его в смесь, слегка перчим, солим и перемешиваем. Морковный сок должен оставаться жидким. Затем тушим овощную смесь вместе со шпинатом 30 секунд на среднем огне. Всё готово!

Грибной суп от Константина Ивлева

Грибная похлёбка от Ивлева — шикарный постный рецепт, который будет кормить вас всю неделю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Davidovich

Это блюдо Константин предпочитает называть похлёбкой, поскольку раньше на Руси супы без животного бульона назывались только так. Время на приготовление — от 45 минут до часа. Это будет сытный и вкусный суп, при этом абсолютно постный. Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 3 л воды;

белые грибы, как свежемороженые, так и сушёные, — около 150 г;

100 г свежемороженых шампиньонов;

две крупные моркови;

два крупных картофеля;

около 80 мл масла;

20 г петрушки;

25 г укропа;

один лавровый лист;

соль и перец по вкусу.

Похлёбка по-ивлевски будет готовиться на бульоне из сушёных грибов. Традиционное русское постное блюдо, с любовью восстановленное шефом, засверкает на ваших скатертях — просто следуйте этой инструкции. Доводим 3 литра воды до кипения. Добавляем сушёные грибы, завариваем их 15 минут. Нарезаем лук и зелень в крошево, а картофель и морковь — средними кубиками. Также кубиками режем замороженные грибы. Процедите бульон, мелко нарежьте грибы из него. Обжарьте морковь, картошку и лук на растительном масле прямо в кастрюле до лёгкой золотистой корочки. Добавьте в кастрюлю грибы и продолжайте обжарку. Вливаем бульон, засыпаем туда зелень, соль и перец по вкусу. Далее варим около получаса — пока не станут мягкими картофель и морковь. Грибная похлёбка по-ивлевски готова.

Форель в соусе терияки с овощами от Константина Ивлева

Форель в соусе терияки с овощами по-ивлевски не оставит вас равнодушными 13 апреля. Фото © «Шедеврум»

Помните: этим блюдом можно побаловать себя лишь 13 апреля. На Вербное воскресенье есть рыбу можно. На него у вас уйдёт не более получаса, а граммовки указаны на семь порций. Нам нужно: 140 г форели;

80 г брокколи;

40 г зелёного горошка;

один зубчик чеснока;

5 мл растительного масла;

10 мл кунжутного масла;

40 мл соевого соуса;

60 мл соуса терияки. В нём содержится мёд, он не запрещён в Великий пост.

Приступаем к приготовлению вкуснейшей форели терияки на Вербное воскресенье. Константин Ивлев показал пошаговую инструкцию, как готовить это высококлассное блюдо. Чётко следуйте рецепту — и не разочаруетесь. Вот что нужно делать. Смазать дно формы для запекания соусом терияки. Нарезать форель маленькими кусками и выложить в форму на расстоянии друг от друга. Смазать рыбу сверху соусом терияки, отправить в духовку при 230 градусах на 10–12 минут. Мелко нарубить чеснок. 30 секунд обжаривать на растительном масле брокколи и зелёный горошек. Добавить кипяток, выпарить его полностью. Потом в ту же сковородку пойдёт чеснок, соевый соус, ложка терияки и кунжутное масло. Пора сервировать блюдо! Положите на одну тарелку запечённую форель и обжаренные овощи. Всё готово, можно отмечать Вербное воскресенье!