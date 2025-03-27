Тайна мумии хирурга Пирогова: Когда вернётся в Россию и что происходит с его останками на Украине
Основатель военно-полевой хирургии Николай Пирогов после смерти был мумифицирован. Так Российская империя почтила память человека, что спас множество жизней её солдат. Сейчас мумия находится на территории Украины. Как скоро учёный попадёт домой?
Основоположник российской военно-полевой хирургии, а также русской школы анестезии, врач Николай Иванович Пирогов при жизни провёл более десяти тысяч операций, стал тайным советником при царе, почётным гражданином Москвы и скончался в 1881 году. После смерти гениального хирурга мумифицировали. В музее в его честь, открытом на месте усадьбы доктора, стоит скульптура «Пирогов пальцем извлекает пулю». Какова судьба мумии Пирогова, что с ней сейчас и где конкретно на территории Украины она находится, расскажем в материале.
Краткая биография доктора Пирогова
Доктор Николай Пирогов прожил удивительную жизнь. Фото © Youtube / История мира
Доктор Николай Иванович Пирогов — действительно феноменальный человек. Он родился в Москве в семье военного казначея и купеческой дочери в 1810 году. Образование получал дома. Друг семьи Ефрем Мухин был его духовным отцом и предлагал отправить его в вуз на казённое содержание. Мать отказалась — это было унизительно. В итоге Пирогов поступил на медицинский факультет Императорского московского университета и был «своекоштным» — содержал себя сам. Потом написал диссертацию про аневризму брюшной аорты. Спустя каких-то восемь лет стал начальником кафедры хирургии в Императорской медико-хирургической академии. Именно Николай Иванович первым придумал анатомические исследования на замороженных трупах — в России холодно, материала достаточно. Параллельно Пирогов обучал военных хирургов. Потом уехал на Кавказ, чтобы опробовать свои методы лечения на практике. И тут началась Крымская война!
После Крымской войны была Русско-турецкая, где Пирогов совершенствовал свои методы. Он оперировал русских и болгар, управлял десятью больницами, аптечным складом и внушительным штатом военно-полевых хирургов. А после войны, 25 октября 1881 года, в 22 часа 25 минут, Пирогов умер от рака слизистой оболочки верхней челюсти. Диагноз ему поставил Склифосовский ещё в мае. Сын Пирогова говорил, что во время предсмертной агонии доктора произошло лунное затмение. А после смерти тело Пирогова мумифицировали.
Что сделал Пирогов для медицины России и соседних стран
Пирогов стал отцом военно-полевой медицины России. Фото © Wikipedia
Пирогов сделал буквально всё для качественной и передовой на тот момент военной медицины. Он внедрял лучшие практики лечения, делал это быстро, качественно и эффективно. Во время Крымской войны он первым в мире применил в боевых условиях гипсовую повязку, многих спас от ампутации. Усовершенствовал и увеличил скорость медицинской помощи раненым на поле боя. Настроил обучение и работу сестёр Крестовоздвиженской общины. А ещё внёс вклад в анестезию: на поле боя широко применял техники общего наркоза во время операций.
Как проходил процесс мумификации Пирогова
После смерти Церковь разрешила забальзамировать Пирогова. Фото © Youtube / История мира
В ноябре 1881 года тело доктора Пирогова забальзамировал врач Давид Выводцев. На этом мероприятии присутствовал священник: от Церкви все разрешения были получены. В имении Пирогова была построена усыпальница, а над ней — церковь. Пирогова хоронили как праведника. А после революции начались проблемы. В 1920 году шпана разграбила склеп Пирогова, украла подарочную шпагу от Франца Иосифа и нательный крест. В следующий раз склеп открыли в 1940-х: тело врача мумифицировалось и покрылось плесенью. Сейчас оно находится всё там же, в крипте церкви-некрополя.
Где находится мумия Пирогова в 2025 году
Мумия Пирогова находится в своём склепе в музее (с. Винница). Фото © Youtube / История мира
Мумия Николая Ивановича Пирогова на сегодняшний день находится в селе Винница на территории Украины. Церковь-некрополь расположена на улице, названной в честь знаменитого доктора. Она выполнена в традиционном русском стиле, из красного кирпича. Раньше туда водили экскурсии. Склеп Пирогова — часть музейного комплекса, который принадлежит Винницкому национальному медицинскому университету. Ресурсов поддерживать тело гениального военного хирурга, признанного при жизни почти что святым, у данного университета мало. Потому, возможно, стоит задуматься о том, чтобы вернуть как-то тело гения на родину в Москву.
Николай Иванович Пирогов спас тысячи жизней офицеров и солдат. Слава о Пирогове, скорее всего, невероятно широко пошла в народ: живые рекруты возвращались, отслужив свои 25 лет, рассказывали о чудо-докторе. Возможно, Ленин стал таким популярным только потому, что визуально похож на Пирогова. А мумии нужен должный уход. Life.ru писал о тайнах Мавзолея Ленина.
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Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Igor Lugovskiy