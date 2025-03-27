Тайна мумии хирурга Пирогова: Когда вернётся в Россию и что происходит с его останками на Украине

Основоположник российской военно-полевой хирургии, а также русской школы анестезии, врач Николай Иванович Пирогов при жизни провёл более десяти тысяч операций, стал тайным советником при царе, почётным гражданином Москвы и скончался в 1881 году. После смерти гениального хирурга мумифицировали. В музее в его честь, открытом на месте усадьбы доктора, стоит скульптура «Пирогов пальцем извлекает пулю». Какова судьба мумии Пирогова, что с ней сейчас и где конкретно на территории Украины она находится, расскажем в материале.

Краткая биография доктора Пирогова

Доктор Николай Пирогов прожил удивительную жизнь. Фото © Youtube / История мира

Доктор Николай Иванович Пирогов — действительно феноменальный человек. Он родился в Москве в семье военного казначея и купеческой дочери в 1810 году. Образование получал дома. Друг семьи Ефрем Мухин был его духовным отцом и предлагал отправить его в вуз на казённое содержание. Мать отказалась — это было унизительно. В итоге Пирогов поступил на медицинский факультет Императорского московского университета и был «своекоштным» — содержал себя сам. Потом написал диссертацию про аневризму брюшной аорты. Спустя каких-то восемь лет стал начальником кафедры хирургии в Императорской медико-хирургической академии. Именно Николай Иванович первым придумал анатомические исследования на замороженных трупах — в России холодно, материала достаточно. Параллельно Пирогов обучал военных хирургов. Потом уехал на Кавказ, чтобы опробовать свои методы лечения на практике. И тут началась Крымская война!

После Крымской войны была Русско-турецкая, где Пирогов совершенствовал свои методы. Он оперировал русских и болгар, управлял десятью больницами, аптечным складом и внушительным штатом военно-полевых хирургов. А после войны, 25 октября 1881 года, в 22 часа 25 минут, Пирогов умер от рака слизистой оболочки верхней челюсти. Диагноз ему поставил Склифосовский ещё в мае. Сын Пирогова говорил, что во время предсмертной агонии доктора произошло лунное затмение. А после смерти тело Пирогова мумифицировали.

Что сделал Пирогов для медицины России и соседних стран

Пирогов стал отцом военно-полевой медицины России. Фото © Wikipedia

Пирогов сделал буквально всё для качественной и передовой на тот момент военной медицины. Он внедрял лучшие практики лечения, делал это быстро, качественно и эффективно. Во время Крымской войны он первым в мире применил в боевых условиях гипсовую повязку, многих спас от ампутации. Усовершенствовал и увеличил скорость медицинской помощи раненым на поле боя. Настроил обучение и работу сестёр Крестовоздвиженской общины. А ещё внёс вклад в анестезию: на поле боя широко применял техники общего наркоза во время операций.

Как проходил процесс мумификации Пирогова

После смерти Церковь разрешила забальзамировать Пирогова. Фото © Youtube / История мира

В ноябре 1881 года тело доктора Пирогова забальзамировал врач Давид Выводцев. На этом мероприятии присутствовал священник: от Церкви все разрешения были получены. В имении Пирогова была построена усыпальница, а над ней — церковь. Пирогова хоронили как праведника. А после революции начались проблемы. В 1920 году шпана разграбила склеп Пирогова, украла подарочную шпагу от Франца Иосифа и нательный крест. В следующий раз склеп открыли в 1940-х: тело врача мумифицировалось и покрылось плесенью. Сейчас оно находится всё там же, в крипте церкви-некрополя.

Где находится мумия Пирогова в 2025 году

Мумия Пирогова находится в своём склепе в музее (с. Винница). Фото © Youtube / История мира

Мумия Николая Ивановича Пирогова на сегодняшний день находится в селе Винница на территории Украины. Церковь-некрополь расположена на улице, названной в честь знаменитого доктора. Она выполнена в традиционном русском стиле, из красного кирпича. Раньше туда водили экскурсии. Склеп Пирогова — часть музейного комплекса, который принадлежит Винницкому национальному медицинскому университету. Ресурсов поддерживать тело гениального военного хирурга, признанного при жизни почти что святым, у данного университета мало. Потому, возможно, стоит задуматься о том, чтобы вернуть как-то тело гения на родину в Москву.