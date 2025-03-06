Место силы или просто декор: 5 самых безумных теорий и несколько фактов о Мавзолее Ленина

Ленин был основателем Советского Союза и первым его правителем. Этому человеку удалось провернуть Октябрьскую революцию и привести к власти как себя, так и своих соратников по борьбе. Вождь пролетариата становился главным героем конспирологических теорий ещё при жизни: его называли немецким шпионом, агентом царской охранки, даже грибом… Но по-настоящему бешеные теории стали появляться уже после смерти вождя, когда его тело забальзамировали и выставили в пирамиде на Красной площади. Ленин не был святым или египетским фараоном, но такое отношение к телу сильно напоминает религиозный культ. А посмотреть на тело Ильича до сих пор приезжают со всех уголков страны: Мавзолей Ленина стал прямо местом силы. Расскажем, какие теории придумал по этому поводу народ и какие тайны хранит в себе усыпальница вождя.

Там ненастоящее тело Ленина

Правда ли, что в Мавзолее лежит ненастоящий Владимир Ильич Ленин? Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Такую теорию можно встретить довольно часто. Адепты утверждают: Ленина уже давно заменили на восковую куклу, поэтому при посещении Мавзолея его нельзя фотографировать. Сама теория появилась ещё в 1930-х годах в зарубежной прессе: делегацию западных журналистов специально приглашали в СССР. Борис Збарский и Владимир Воробьёв, бальзамировщики, лично поворачивали голову вождя, чтобы показать, что он не кукла. Но после распада СССР слухи вернулись вновь. Были и теории, что настоящий Ленин не мог так долго храниться, поэтому его тело подменили забальзамированным двойником, и не один раз. Это тоже неправда: Ленин в Мавзолее — тот самый, при желании можно попробовать взять у вождя ДНК и впоследствии его клонировать. Правда, кое-что является правдой. С телом Владимира Ильича действительно проводят ряд медицинских манипуляций, чтобы оно лучше хранилось: поддерживают в гибком состоянии конечности и хрящи, насыщают ткани полезными веществами, например кальцием. В итоге от настоящего живого Ленина в Мавзолее осталось всего лишь около 23 процентов.

Тело Ленина — это мумия, и скоро она оживёт

Снова неправда. Тело Ильича — это не мумия. Мумии обычно теряют гибкость, высыхают и сильно сжимаются в размерах, изменяя параллельно с этим цвет тканей. С Лениным такого не произошло. Его филигранно забальзамировали по передовой технике того времени, а свежесть тела продолжают поддерживать до сих пор. Возможно, скоро для этого будут использовать стволовые клетки. Тем не менее от мумии тело вождя сильно отличается: у него идеальный вид, почти как при жизни, все конечности гибкие и без проблем гнутся, а кожа сохраняет первозданное состояние.

Каким конкретно образом это достигается, известно только в общих чертах: биологические ткани Ленина насыщают полезными минералами и потихоньку заменяют на искусственные. А ещё у лежащего в усыпальнице вождя, скорее всего, нет мозга, так как мозг изучался отдельно. Конечно, если случится библейский апокалипсис, вождь может воскреснуть вместе со всеми и даже будет способен передвигаться, но пока что данный исход маловероятен.

Ленина нельзя выносить из Мавзолея

Почему Ленина нельзя трогать и выносить из усыпальницы? Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Есть очень забавная конспирологическая теория, что Ленина нельзя выносить из Мавзолея. Согласно ей, Ильич получил Российскую империю в собственность на основе римского права, когда Николай II отрёкся от престола. Поэтому вождя и сохраняют в нетленном состоянии: тело не разложилось, Ильич всё ещё как бы живой, поэтому формально у России есть собственник, который оберегает её суверенитет. Если тело вынести, суверенитет будет нарушен. Впрочем, на самом деле Ленина уже не раз выносили из Мавзолея: сначала для того, чтобы поменять деревянный мавзолей на каменный, а потом для того, чтобы эвакуировать тело в Тюмень во время Великой Отечественной. Нацистская Германия так и не победила, так что миф разрушен.

Пятый угол в Мавзолее — зиккурат престола Сатаны

Что ещё за пятый угол в Мавзолее и зачем он там? Фото © av-razumovsky.livejournal.com

Архитектор Алексей Щусев сотворил что-то, что в его эпоху ещё не было такой обыденностью, как сейчас, в эру «горящих дедлайнов». Первую модель мавзолея, деревянную усыпальницу, он разработал за сутки. Потом построил каменную усыпальницу. И внутрь «вшил» множество «пасхалок». Одной из них стал «пятый угол» — отдельная ниша с колонной во внешней стене, это был любимый архитектурный приём самого Щусева. Многие считают, что эта ниша специально встроена. Видимо, на случай второго пришествия, чтобы усыпальница вождя стала престолом Сатаны, а ещё с целью воздействия на психику людей и подчинения их своей воле. На самом деле это всего лишь архитектурный приём, который визуально облегчает конструкцию.

Мавзолей — это пирамида, и он служит для связи с инопланетянами

При помощи Мавзолея можно призвать на Красную площадь духов или инопланетян. Фото © mosday.ru / Конкурсный проект постоянного Мавзолея Ленина 1925–1926 года. Архитектор Ф.Шехтель / Иван Егоров

Мавзолей действительно должен был быть пирамидой по первому проекту Щусева. Тогда он представлял бы собой конструкцию из полной копии египетского «треугольника», древнегреческих колонн и статуи Ленина. Но от такого проекта отказалась сама партия, которой был ближе конструктивистский стиль. Однако в Мавзолее и правда есть черты пирамид: он построен в египтизирующем стиле, который был очень популярен как в имперской, так и в большевистской России. В отношении настоящих пирамид есть теория, будто бы они использовались для связи с инопланетянами. Видимо, по наследству она перешла и к Мавзолею, но это опять же маловероятно. Хотя нет никакой гарантии, что большевистская верхушка не думала о вероятности того, что тело Ленина придётся показывать гостям из космоса.

Немного фактов о Мавзолее

А вот какие тайны по-настоящему хранит Мавзолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgris

С конспирологическими теориями покончено, теперь можно перейти к сухим фактам. На самом деле Мавзолей Ленина — весьма интересная конструкция, и гений Щусева проявился в ней во всём своём великолепии. Какие же тайны Мавзолей по-настоящему хранит? Вот несколько фактов — настолько же безумных, насколько безумны конспирологические теории.

Когда Ленина забальзамировали, была очень холодная зима. Поэтому для строительства первой, деревянной усыпальницы пришлось взорвать землю на Красной gлощади взрывчаткой.

В Мавзолее есть потайная комната, которая должна была служить как колумбарий для урн с прахом соратников Ленина.

Саркофаг для Ильича изготовлен из пуленепробиваемого стекла.

При проектировании Мавзолея Ленина Щусев консультировался с датским археологом Поульсеном, который показывал ему настоящие чертежи пирамид. Мавзолей действительно построен по технологии древних египтян. Но блоки в нём массивнее.

Первоначально планов по сохранению тела Ленина не было. Но партия решила, что это неплохой способ увековечить вождя и увеличить период прощания пролетариата с ним. А для некоторых граждан Ленин и вовсе превратился в мощи.