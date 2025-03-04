Почему женщины СССР были счастливее в браке: 5 секретов, о которых молчат психологи

Пока современные эксперты по отношениям призывают пары ходить на терапию, практиковать осознанность и выстраивать границы, наши бабушки просто жили — и были при этом удивительно счастливы в браке. По крайней мере, так гласит семейная мифология. Как им во времена дефицитов и трудных условий жизни в СССР получалось сохранять семьи, разобрался Life.ru.

Секрет 1: Совместное преодоление трудностей сближает больше, чем совместные путешествия

Как в Советском Союзе женщины строили крепкие браки: опыт для современных пар. Фото © ТАСС / Олег Иванов

«Дефицит, очереди, коммуналки» — ностальгировать по этому никто не собирается. Но психологи отмечают интересный феномен: пары, прошедшие через трудности вместе, формируют особый тип привязанности. Советские женщины и их мужья постоянно решали задачи на выживание — достать детям сапоги, поймать такси с мебелью, выбить отпуск на море. В этой повседневной борьбе супруги чувствовали себя командой, а не конкурентами. Психологи отмечают, что пары, прошедшие через трудности вместе, формируют особый тип привязанности, создавая ощущение «мы против мира», которое цементирует отношения.

Секрет 2: Отсутствие выбора иногда... освобождает?

У советских женщин не было проблемы бесконечного выбора. Круг потенциальных партнёров был ограничен, развод считался крайней мерой, а квартирный вопрос делал расставание почти невозможным. Когда перед нами постоянно не маячит иллюзия бесконечных возможностей, мы больше вкладываемся в то, что имеем, и не страдаем от синдрома FOMO (страх упустить что-то лучшее).

Секрет 3: Общие ценности вместо индивидуальных целей

Психология брака в СССР: почему союзы были прочнее современных. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Советская идеология давала людям общую систему координат. Супруги разделяли базовые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, как воспитывать детей и к чему стремиться. Когда базовые ценности совпадают, спорить приходится только о методах их реализации, а не о фундаментальных вопросах, что значительно снижает напряжение в отношениях.

Секрет 4: Практичность вместо романтических иллюзий

Советские женщины были практичны: брак рассматривался как союз для решения конкретных задач — вместе растить детей, строить быт, поддерживать друг друга. Страсть и романтика считались приятным, но необязательным бонусом. Когда мы не ожидаем, что вторая половинка должна быть одновременно лучшим другом, страстным любовником, финансовым партнёром и вдохновителем, мы не обречены на разочарование.

Секрет 5: Женская солидарность как скрытый ресурс

Женщины в советских семьях: секреты счастья, о которых не говорят психологи. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

Недостаток внимания мужа советские женщины компенсировали крепкими связями с подругами, мамами, сёстрами и соседками. Эти женские круги были местом эмоциональной разрядки, обмена опытом и взаимопомощи. Когда женщина могла излить душу подруге, получить совет от мамы и помощь с детьми от соседки, она не чувствовала себя одинокой, даже если муж был эмоционально не слишком доступен.

Что из этого взять в современность?

Конечно, мы не идеализируем советские браки — в них хватало проблем: от домашнего насилия до тотального неравенства в бытовых вопросах. Но некоторые механизмы, обеспечивавшие их устойчивость, заслуживают внимания. Вот что можно взять из опыта наших бабушек: Решайте проблемы вместе, вместо того чтобы делегировать их специалистам.

Ограничьте сравнение своих отношений с чужими.

Обсуждайте и согласовывайте ценности.

Будьте реалистами в ожиданиях от партнёра.

Создавайте крепкие связи вне пары.

Брак в СССР vs современные отношения: что мы потеряли и как это вернуть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio