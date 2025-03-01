Не только кризис среднего возраста: Когда у мужчин наступают сложные времена, что они с этим делают

В жизни многих мужчин наступает момент, когда они оказываются перед нелёгким выбором, как витязи на распутье. Выбор примерно такой: пойти к психологу или постараться справиться с переживаниями самостоятельно, погружаясь в рискованное поведение или работу. И одной из главных причин этих переживаний становятся возрастные кризисы, о которых мы расскажем в материале.

Причины возрастных кризисов у мужчин

Иногда психологический кризис происходит не только в силу возраста, но и по другим причинам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Психика человека не существует в вакууме. Очень редко можно найти ментального больного, который сходит с ума именно из-за неправильной работы мозга — без объективных предпосылок в реальном мире. Обычно мужчины и другие люди чувствуют себя плохо с моральной точки зрения по одной из этих причин: бедность, нищета, финансовые трудности;

проблемы в браке, семье или отношениях;

смерть родных и близких;

«сюрпризы» от физического здоровья;

стереотипы о том, каким должен быть мужчина и какая ему нужна женщина;

генетически обусловленные особенности психики.

Таким образом, если чувствуете в последнее время нехарактерную для себя грусть или повышенную раздражительность, это может быть поводом обратиться к психологу. Данный специалист будет в течение нескольких недель отслеживать ваше ментальное состояние и может перенаправить вас к неврологу или психиатру, в случае если потребуется медикаментозное лечение. Если водите авто или управляете тяжёлыми машинами по работе, не забудьте предупредить своего врача об этом: некоторые лекарства несовместимы с такой деятельностью.

Какие у мужчин бывают возрастные кризисы

У мужчин бывает несколько возрастных кризисов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Как рассказал в беседе с изданием «Вечерняя Москва» психолог Роман Цветков, в жизни мужчины обычно случается несколько возрастных кризисов. В некоторые моменты жизни меняются цели, приоритеты и планы, а такая перестройка сопровождается стрессом. «В подарок» вы получаете трудности с восприятием своей личности и своего тела, эмоциональную нестабильность. Цветков рассказал, какие у мужчин бывают возрастные кризисы.

Кризис «молодого взрослого»

Молодыми взрослыми мужчины становятся с 20 до 25 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akaberka

Он происходит с 20 до 25 лет. Мужчина уже перестал быть мальчиком, он больше не чувствует себя подростком, но не готов к взрослому уровню ответственности, а ещё не пользуется такой сильной поддержкой семьи, друзей и общества, как в более поздние годы. К этому возрасту заканчивается учёба, формируются представления о мире, своём месте в нём и людях, с которыми приятно общаться. Но занять своё место в этом мире сразу после учёбы трудно, поэтому приходится сталкиваться с разочарованием. Кроме того, до 25 зачастую не понимаешь, как заботиться о себе и у кого просить помощи. «Некоторые молодые люди долго ищут баланс между самостоятельностью и потребностью в помощи от других», — утверждает Цветков.

Кризис среднего возраста

Средний возраст — это где-то 35 лет, иногда 40. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Самый знаменитый из перечисленных кризис среднего возраста начинается с 35 до 40 лет, а длиться может от пяти до десятков лет. В этом возрасте вы, как правило, чего-то уже в жизни добились, но начинает подводить здоровье, а в некоторых случаях — внешний вид. Кроме того, мужчину начинает волновать, соответствует ли его жизнь тому, о чём он мечтал в 25. Зато в течение этого кризиса мужчина начинает посвящать много времени заботе о семье.

«Важно подчеркнуть, что на средневозрастном этапе у человека ярко проявляется способность в выражении заботы — к жене, детям, родителям и он чувствует свою силу», — говорит Роман Цветков. Эксперт добавляет: «Зачастую мужчинам в 35–50 лет хочется кардинальных перемен — и они решаются на увольнение с работы, смену имиджа, рода деятельности, места жительства. Так психика ищет новый фундамент для уверенности».

Кризис пожилого возраста

Пожилой возраст у мужчин начинается тогда же, когда и пенсионный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

В пожилом возрасте наступает время, когда нужно оглянуться на свою жизнь, вспомнить, как вы её прожили. В кризис пожилого возраста главное — быть честным с собой и чётко понимать, можно ли гордиться тем путём, что вы прошли за такую уйму лет. «Если возникает чувство неудовлетворённости, печали, сожаления о чём-то, вероятно, он попал в кризисное состояние. Успешное преодоление этого периода основывается на том, как пройдены предыдущие переломные моменты», — объясняет психолог Роман Цветков.

Как проходят возрастные кризисы у знаменитых мужчин

Многие звёзды, музыканты, артисты и миллиардеры страдают от возрастных кризисов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos, Kathy Hutchins, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

От возрастных кризисов не застрахованы даже сильные мира сего. Неважно, сколько у вас денег, главное, что психологические проблемы провоцирует как бесконечно малое, так и бесконечно большое их количество. Рассказываем о трёх знаменитостях, у которых сейчас точно возрастной кризис.

Канье Уэст (47 лет)

Темнокожий мужчина Канье Уэст в 47 лет стал нацистом и полюбил Гитлера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos, Kathy Hutchins

За кризисом этого знаменитого рэп-исполнителя весь мир наблюдает уже лет 10. Если в 2016-м Канье записывал совместные песни с Depeche Mode и никого не трогал, то сейчас его приключения — подарок для папарацци. Рэпер ходит везде с женой в откровенных нарядах, избивает поклонников, а недавно признался, что на самом деле любит Гитлера.

Илон Маск (53 года)

Южноафриканский миллиардер Илон Маск тоже страдает от возрастного кризиса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Илон Маск тоже в последнее время отличается эксцентричным поведением. Начиная со второй половины десятых миллиардер даёт своим детям труднопроизносимые имена, заставляет друзей употреблять с ним запрещённые вещества, а недавно вскинул руку в нацистском приветствии. Прибавим сюда попытки цензуры нейросети Grok и фееричные ссоры с бывшим капитаном МКС, который провёл в космосе гораздо больше времени, чем миллиардер.

Гуф (Алексей Долматов, 45 лет)

Главное, чтобы творчество не пострадало: Гуф завершает свою карьеру — может быть, всё же ненадолго? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Недавно Алексей Долматов, то есть рэпер Гуф, пьяным подрался с другим мужчиной в бане. Вследствие конфликта Долматов попал в рехаб. А после выхода из рехаба заявил о завершении рэп-карьеры и прощальном туре. Надеемся, что это всего лишь кризис среднего возраста. Впрочем, депрессивные симптомы можно заметить в текстах его студийного альбома «Опять» из далёкого 2022 года.

Как себе помочь

Для того чтобы пережить возрастные кризисы, можно придерживаться простых правил заботы о себе. Вам обязательно станет легче. Во-первых, посвящайте время чекапам в области здоровья — как ментального, так и физического. Во-вторых, не бойтесь рассказывать о своих тревогах и стрессах, не стесняйтесь просить помощи. Если есть проблема, которая беспокоит много лет, попробуйте поменять образ мышления.