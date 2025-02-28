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28 февраля, 14:50

Любителей пичкать детей БАДами предупредили о серьёзных последствиях

Врач Прохоренко: БАДы следует давать детям только по назначению врача

БАДы следует давать детям только по назначению врача, а не «на всякий случай», как любят делать многие родители. Об этом заявил педиатр Антон Прохоренко. По его словам, зачастую взрослые формируют рацион своих наследников на основе мифов и маркетинговых уловок.

Врач подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что избыток витаминов может оказать на организм ребёнка такой же негативный эффект, как и дефицит. К примеру, передозировка витамина D приводит к проблемам с почками. Также важно учесть, что БАДы не проходят строгую проверку, в отличии от лекарств.

«Но здоровое детское питание — это не про «модные» тренды, а про осознанный подход», — заключил эксперт.

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Ранее родителям рассказали, какие продукты нельзя давать малышам во время прикорма. В частности, врач призвала не давать ребёнку до трёх лет котлеты с картошкой и щи.

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Freepik / gpointstudio

Борис Эльфанд
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