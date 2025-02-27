«Проблемы с дозировкой»: Раскрыта главная опасность БАДов с маркетплейсов

Граница между лекарства и БАДами размыта даже в аптеках, предупредил россиян учёный-биохимик Александр Ходос. По его словам, препараты проходят строгий контроль, в то время как добавки обязаны проверять лишь на отсутствие вредных веществ или посторонней микрофлоры.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что маркетплейсы не торгуют лекарственными средствами. Однако продающиеся там вещества, зарегистрированные как БАДы, могут содержать слишком мало полезных элементов либо вовсе оказаться плацебо.

«Беда в том, что особенно на маркеплейсах продают большое количество веществ, в которых меньше того препарата, который указан на упаковке, либо продают плацебо. Существуют проблемы с дозировкой. Вероятно, это будет БАД надлежащего качества, но в некоторых случаях это не так», — объяснил эксперт.