Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 10:10

Только на помойку: Названы виды просроченных лекарств, которые особо опасны для жизни

Терапевт Шмелёва: Опасно применять просроченные инсулин и нитроглицерин

Терапевт Яна Шмелёва из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья предупредила о рисках применения медикаментов с истёкшим сроком годности, так как их химический состав может изменяться. Она посоветовала воздержаться от использования просроченного инсулина, нитроглицерина и вакцин.

«Нельзя использовать просроченный инсулин. Его используют для контроля уровня сахара в крови при диабете. Он может изменить свой химический состав. Оральный нитроглицерин после открытия достаточно быстро теряет свою эффективность», — сказала Шмелёва NEWS.ru.

Она также предупредила о рисках использования просроченных препаратов, таких как иммуноглобулин и анатоксины, поскольку их активные компоненты быстро теряют свою эффективность. Терапевт отметила, что антибиотики из тетрациклиновой группы с истёкшим сроком годности также не следует применять, потому что они могут образовывать токсичные метаболиты. По её словам, просроченные антибиотики в форме суспензий, глазных капель и назальных спреев способствуют размножению бактерий в организме.

Россияне при выборе лекарств больше доверяют знакомым, чем врачам — исследование
Россияне при выборе лекарств больше доверяют знакомым, чем врачам — исследование

Ранее россиян предостерегли от увлечения БАДами. По мнению терапевта Олега Абакумова, не все биологически активные добавки обладают одинаковой пользой. Некоторые из них могут быть низкого качества, другие содержат запрещённые вещества, а третьи и вовсе способны причинить значительный вред здоровью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar