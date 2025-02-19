Только на помойку: Названы виды просроченных лекарств, которые особо опасны для жизни
Терапевт Шмелёва: Опасно применять просроченные инсулин и нитроглицерин
Терапевт Яна Шмелёва из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья предупредила о рисках применения медикаментов с истёкшим сроком годности, так как их химический состав может изменяться. Она посоветовала воздержаться от использования просроченного инсулина, нитроглицерина и вакцин.
«Нельзя использовать просроченный инсулин. Его используют для контроля уровня сахара в крови при диабете. Он может изменить свой химический состав. Оральный нитроглицерин после открытия достаточно быстро теряет свою эффективность», — сказала Шмелёва NEWS.ru.
Она также предупредила о рисках использования просроченных препаратов, таких как иммуноглобулин и анатоксины, поскольку их активные компоненты быстро теряют свою эффективность. Терапевт отметила, что антибиотики из тетрациклиновой группы с истёкшим сроком годности также не следует применять, потому что они могут образовывать токсичные метаболиты. По её словам, просроченные антибиотики в форме суспензий, глазных капель и назальных спреев способствуют размножению бактерий в организме.
Ранее россиян предостерегли от увлечения БАДами. По мнению терапевта Олега Абакумова, не все биологически активные добавки обладают одинаковой пользой. Некоторые из них могут быть низкого качества, другие содержат запрещённые вещества, а третьи и вовсе способны причинить значительный вред здоровью.
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