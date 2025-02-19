Только на помойку: Названы виды просроченных лекарств, которые особо опасны для жизни

Терапевт Яна Шмелёва из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья предупредила о рисках применения медикаментов с истёкшим сроком годности, так как их химический состав может изменяться. Она посоветовала воздержаться от использования просроченного инсулина, нитроглицерина и вакцин.

«Нельзя использовать просроченный инсулин. Его используют для контроля уровня сахара в крови при диабете. Он может изменить свой химический состав. Оральный нитроглицерин после открытия достаточно быстро теряет свою эффективность», — сказала Шмелёва NEWS.ru.

Она также предупредила о рисках использования просроченных препаратов, таких как иммуноглобулин и анатоксины, поскольку их активные компоненты быстро теряют свою эффективность. Терапевт отметила, что антибиотики из тетрациклиновой группы с истёкшим сроком годности также не следует применять, потому что они могут образовывать токсичные метаболиты. По её словам, просроченные антибиотики в форме суспензий, глазных капель и назальных спреев способствуют размножению бактерий в организме.