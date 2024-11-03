«Трудно отличать зёрна от плевел»: Россиян предостерегли от увлечения БАДами

Не все биологически активные добавки, доступные россиянам для покупки, одинаково полезны: одни не отличаются качеством, вторые содержат запрещённые компоненты, а третьи и вовсе могут нанести серьёзный вред организму. Об этом рассказал терапевт-пульмонолог Олег Абакумов.

В беседе с «Вечерней Москвой» он обратил внимание на исследование, которое провели Национальный союз защиты прав потребителей и Роспотребнадзор. В 21 экземпляре из 22 эксперты обнаружили действующее вещество, которое не должно находиться в БАДе.

Также врач предупредил о режиме дозировки. Каждому пациенту требуется своя норма, которая может отличаться в зависимости от конкретного препарата. При этом следует помнить, что дефицит не окажет положительного действия, а избыток окажет негативное действие.

Недоверие врачей к добавкам обусловлено отсутствие исследований, согласился с коллегой невролог Григорий Башкирцев. Из-за этого, по его словам, «трудно отличать зёрна от плевел». Эксперт отметил, что на российском рынке доступно более 2100 наименований БАДов, однако немногие из них отличаются качеством.