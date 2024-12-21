Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 08:25

Россиян предупредили об опасности хелсизма — нового модного недуга

Диетолог Шарапова: При хелсизме человек бесконтрольно употребляет БАДы

В последнее время среди россиян стал набирать популярность так называемый хелсизм, который характеризуется чрезмерным внимание к свою здоровью и общему состоянию. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В последнее время среди россиян стал набирать популярность так называемый хелсизм, который характеризуется чрезмерным внимание к свою здоровью и общему состоянию. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В последнее время среди россиян стал набирать популярность так называемый хелсизм, который характеризуется чрезмерным внимание к свою здоровью и общему состоянию. У человека, страдающего данным недугом, появляются навязчивые идеи. Например, он может сам себе назначить и бесконтрольно принимать БАДы, предупредила диетолог и нутрициолог Юлия Шарапова.

«Чревато это, как минимум, аллергией и отравлением. Это давление на печень, то есть печень наша может тоже очень сильно пострадать», — подчеркнула она в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Ещё один признак хелсизма — чрезмерные тренировки, которые отличаются от регулярных эффективных физических нагрузок, назначаемых специалистами. При недуге человек может испытывать страдания от того, что не занимается спортом. Выдать проблему может и одержимость строгими диетами.

«Если человек начинает слишком скрупулезно относится к тому, что он ест — у него начинается нервный срыв. Нервный срыв приводит к спазмированию того же желудка», — отметила диетолог.

Не стоит отдавать врагу! Диетолог раскрыла формулу идеального ужина
Не стоит отдавать врагу! Диетолог раскрыла формулу идеального ужина

Ранее врач перечислила самые полезные перекусы. А диетолог назвала полезные свойства сельди. Кроме того, эксперт раскрыл чудодейственные свойства кофе. В то же время эпидемиолог назвал продукты для профилактики рака кишечника.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar