Россиян предупредили об опасности хелсизма — нового модного недуга
Диетолог Шарапова: При хелсизме человек бесконтрольно употребляет БАДы
В последнее время среди россиян стал набирать популярность так называемый хелсизм, который характеризуется чрезмерным внимание к свою здоровью и общему состоянию. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В последнее время среди россиян стал набирать популярность так называемый хелсизм, который характеризуется чрезмерным внимание к свою здоровью и общему состоянию. У человека, страдающего данным недугом, появляются навязчивые идеи. Например, он может сам себе назначить и бесконтрольно принимать БАДы, предупредила диетолог и нутрициолог Юлия Шарапова.
«Чревато это, как минимум, аллергией и отравлением. Это давление на печень, то есть печень наша может тоже очень сильно пострадать», — подчеркнула она в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
Ещё один признак хелсизма — чрезмерные тренировки, которые отличаются от регулярных эффективных физических нагрузок, назначаемых специалистами. При недуге человек может испытывать страдания от того, что не занимается спортом. Выдать проблему может и одержимость строгими диетами.
«Если человек начинает слишком скрупулезно относится к тому, что он ест — у него начинается нервный срыв. Нервный срыв приводит к спазмированию того же желудка», — отметила диетолог.