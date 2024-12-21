Россиян предупредили об опасности хелсизма — нового модного недуга

В последнее время среди россиян стал набирать популярность так называемый хелсизм, который характеризуется чрезмерным внимание к свою здоровью и общему состоянию. У человека, страдающего данным недугом, появляются навязчивые идеи. Например, он может сам себе назначить и бесконтрольно принимать БАДы, предупредила диетолог и нутрициолог Юлия Шарапова.

«Чревато это, как минимум, аллергией и отравлением. Это давление на печень, то есть печень наша может тоже очень сильно пострадать», — подчеркнула она в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Ещё один признак хелсизма — чрезмерные тренировки, которые отличаются от регулярных эффективных физических нагрузок, назначаемых специалистами. При недуге человек может испытывать страдания от того, что не занимается спортом. Выдать проблему может и одержимость строгими диетами.